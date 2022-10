Dalla Pisana quasi 1 milione per favorire l’accesso dei giovani ai Consultori Familiari

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma – Nell’odierna seduta di giunta regionale è stato approvato il progetto per la ‘Promozione del benessere della persona attraversoai’ grazie ad uno stanziamento di 862.952 euro a favore delle Aziende Sanitarie del Lazio. Tra gli obiettivi vi sono l’individuazione precoce del disagio tra gli adolescenti e il rafforzamento della rete di integrazione tra i servizi che operano sul territorio prioritariamentee scuole. “Si tratta di un ulteriore segnale di attenzione verso i piùin un momento difficile legato al post pandemia. Stiamo proseguendo il lavoro per il potenziamento della rete deiche rappresenta una protezione importante e per i cittadini e il territorio” lo dichiara l’Assessore alla ...

