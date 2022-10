Dalla Francia | Mbappé lascerà il Psg a gennaio | “Si sente tradito dal club”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nuovo terremoto a Parigi per via del caso Kylian: l’attaccante francese sembra pronto a lasciare il Psg già anel prossimo mercato di riparazione invernale. Lo scrivono diverse autorevoli testate transalpine, da L’Equipe a Le Parisien, passando per RMC Sport. Il fenomenale attaccante si sentirebbedalle mosse del, dal presidente Nasser Al-Khelaifi e questo sentimento potrebbe riguardare anche il ds Campos, che viene dato come partente. Una vera e propria bomba lanciata inche pian piano assume sempre maggiore rilievo: è finita tra Psg e? SportFace.

MILAN, DALLA FRANCIA: ASSALTO PSG A LEAO, PRONTI 150 MLN - Sportmediaset Il rapporto tra Kylian Mbappé e il Psg sarebbe completamente "rovinato" e l'attaccante francese potrebbe lasciare la Francia ...