Curling | l’Italdonne conquista lo Stadium Series | il primo torneo della stagione

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 ottobre 2022) Una grande Nazionale femminile di, in Canada, il. A Swift Current, il team tricolore guidato dall’allenatrice Violetta Caldart e composto da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Club Dolomiti) si è imposto nelS3 Group. Una cavalcata importante quella delle azzurre in una competizione svoltasi con la formula del triple knock out prima dell’accesso alla seconda fase ad eliminazione. Constantini e compagne hanno infilato tre successi e una sola sconfitta nella prima fase: vittoria all’esordio per 13-2 contro le canadesi del Team Barber, ...