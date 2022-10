Curling femminile | l’Italia vince il primo torneo della stagione in Canada

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) Le S3 GroupStadium Series si tingono d’azzurro:delcon la formazione composta da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (C.C. Dolomiti) e Giulia Zardini Lacedelli (Club Dolomiti), con l’allenatrice Violetta Caldart,inil. A Swift Current le azzurre chiudono la prima fase con tre vittorie in quattro sfide: successo per 13-2 sulle canadesi del Team Barber, sconfitta per 4-7 contro le sudcoreane del Team Ha, vittoria per 5-4 sulle giapponesi del Team Sasaki, ed affermazione per 7-3 sul Team Tisdale. Nella seconda fase ad eliminazione diretta le azzurre superano dapprima ai quarti ...