Crisanti scolaretto | Calenda ammira gli affreschi Ecco i nuovi senatori

ilgazzettino.it

58 minuti fa: emozionato come unoal primo giorno di scuola 'Sono emozionato come unoal primo giorno di scuola. Essendo stato eletto in una circoscrizione estera mi ...2 ore fa: emozionato come unoal primo giorno di scuola 'Sono emozionato come unoal primo giorno di scuola. Essendo stato eletto in una circoscrizione estera mi ... Andrea Crisanti (Pd) si registra in Senato: «Emozionato come uno scolaretto al primo giorno di scuola» Continuano le procedure di accredito per i senatori in vista della prima seduta del nuovo Parlamento. "Primo giorno di scuola" anche per la senatrice a vita Liliana Segre, che giovedì presiederà i lav ...PADOVA - «Sono emozionato come uno scolaretto al primo giorno di scuola». Lo ha affermato ai giornalisti il neo senatore Andrea Crisanti del Pd prima delle ...