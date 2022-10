Covid oggi Veneto | 8 873 contagi e 10 morti | bollettino 11 ottobre

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 8.873 i nuovidainsecondo ildi, 11. Si registrano inoltre altri 10. I casi attualmente positivi nella regione sono 64.799. Da ieri sono 68 in più i pazienti attualmente positivi in area non critica mentre si registra un paziente in più in terapia intensiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Crescono (+41) anche i ricoveri. Dieci morti. I dati sulla diffusione del coronavirus diffusi dalla ...Perché siamo così in ritardo con le quarte dosi 'La campagna vaccinale per i secondi richiami contro- 19 non è andata bene, anzi:rimangono milioni di persone vulnerabili alla malattia ... Covid, le notizie di oggi. Giappone riapre frontiere, oggi primi stranieri in arrivo. LIVE (Adnkronos) – "Si deve intervenire sull'isolamento dei positivi uscendo dalla logica costrittiva" su Sars-CoV-2 "e gestirlo invece in modo sanitario. E' arrivato il momento di allineare il Covid ad al ...