Covid oggi Sardegna | 1 215 contagi e zero morti | bollettino 11 ottobre

(Di martedì 11 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.215 i nuovidainsecondo ildi, 11. Non si registrano invece nuovi decessi. 1.115 i nuovi casi diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.976 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5 (-1), i pazienti ricoverati in area medica sono 96 (+2) mentre sono 6.229 i casi di isolamento domiciliare (+163). Lo rende noto la Regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sky Tg24

Il presidente francese Emmanuel Macron paventa il rischio che i populisti vincano ", domani, ... Il Team Investimenti di Fineco Asset Management scrive in una nota che l'emergenza- 19 ha ...... ma purtroppo, a parte le vaccinazioni iniziali- 19, i tassi di vaccinazione degli adulti ...a liberare tempo per le conversazioni sui vaccini - un circolo virtuoso che deve iniziare'. Covid, le notizie di oggi. Giappone riapre frontiere, oggi primi stranieri in arrivo. LIVE Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Nella settimana dal 3 al 9 ottobre l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 740.3 in aumento (+40.8%) rispetto ai 525.6 della ...