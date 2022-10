Covid oggi Emilia | 3 258 contagi e 12 morti | bollettino 11 ottobre

I morti disono 80 (ieri erano stati 51). Ragazzina morta a 14 anni, stroncata da miocardite fulminante. Il primario: 'Il vaccino non c'entra' Il totale dei casi di- 19 in Italia dall'...Tornano a crescere dopo la flessione fisiologica del fine settimana i nuovi casi di- 19: ... I guaritisono 48.345 per un totale di 22.198.173 da inizio pandemia. Bag 11 - 10 - 22 17:17:45 (...SICILIA – Sono stati resi noti i dati del bollettino Covid in Sicilia anche per la giornata di oggi, martedì 11 ottobre, da parte del Ministero della Salute. Stando agli ultimi aggiornamenti, ...MILANO (ITALPRESS) – Sono 69.925 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, a fronte di 333.204 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano report sull’emergenza Covid ...