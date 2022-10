Covid | nuovo studio sviluppa algoritmi per predire il decorso della malattia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 ottobre 2022) Valutare con accuratezza la gravitàda-19, comprendere come l’organismo sta reagendo all’infezione, prevedere ildelle condizioni del paziente e identificare gli interventi piu’ adeguati per limitare i danni provocati dalla risposta del corpo all’agente patogeno. Il tutto anche attraverso l’utilizzo dei sistemi di Intelligenza artificiale per incrociare grandi quantita’ di dati sierologici, clinici, molecolari e anagrafici. Sono gli obiettivi di un’inedita Ricerca scientifica e pratica clinica,te da un team dell’Universita’ di Udine e condensate nellodi recente pubblicazione ‘Combining Deep Phenotyping of Serum Proteomics and Clinical Data via Machine Learning for-19 Biomarker Discovery’. I primi risultati sono stati ...