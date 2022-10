Covid | le notizie di oggi Bollettino | 65 925 casi | 80 morti Tasso al 19 | 8% LIVE

(Di martedì 11 ottobre 2022) In aumento i ricoveri nelle terapie intensive (+8) e i ricoveri nei raperti ordinari (+272). Processati 333.204 tamponi. Cartabellotta: "Abbiamo circa 500 mila persone positive, di cui oltre 5 mila in ospedale in area medica. Con questi numeri dobbiamo stare attenti in vista dell'arrivo dei mesi freddi". Dopo due anni e mezzo di chiusura totale, il Giappone ha riaperto le frontiere del Paese

in Fvg 1.947 nuovi casi, 4 decessi - In Friuli Venezia Giulia su un totale di 9.538 test e tamponi sonos tate riscontrate 1.947 positività al19. Nel dettaglio, su 2.469 tamponi molecolari sono ...Lombardia: 14.025 casi, Veneto: 8.873, Piemonte: 7.812 . Tornano a crescere dopo la flessione fisiologica del fine settimana i nuovi casi di- 19: quelli registrati nelle ultime 24 ore dal ministero della Salute sono 65.925, certificati da 333.204 tamponi processati e per un tasso di positivita' che sale al 19,8% (+1,7%). I decessi ...MILANO (ITALPRESS) – Sono 69.925 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, a fronte di 333.204 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano report sull’emergenza Covid ...(ANSA) - TRENTO, 11 OTT - Sono 1.142 i nuovi casi positivi al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in provincia di Trento. I dati provengono dall'ultimo bollettino dell'Azienda provinciale per i ...