Covid | In italia 69 925 nuovi positivi e 80 decessi

(Di martedì 11 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 69.925 ial Coronavirus in, a fronte di 333.204 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano report sull’emergenzadiffuso dal Ministero della Salute. Sono 80 i, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 177.650. A livello di ospedalizzazioni sono 6.259 (+272 rispetto a ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 224 in terapia intensiva (+8).(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Concorda Votta, osservando che "i farmacisti, coinvolti inper la prima volta nella vaccinazione per l'emergenza- 19, dimostrano che è possibile dare questo servizio ai cittadini in ...... tra cui l', sull'atteggiamento della popolazione nei confronti della salute, dell'... "Il- aggiunge Sinclair - ha cambiato le cose: ora le persone chiedono quale vaccino viene somministrato.