ilmessaggero.it

CosìCapua , virologa e direttrice del Centro One Health all'Università della Florida, ... Ma sarà un'onda e non un'ondata'e quarta dose Quindi va fatta la quarta dose 'Certo, ...Calabrò - - > 'Messina Risk SIS. MA': alle 11 circa previsto l'arrivo di feriti in codice ... un'occasione favorevole " dopo alcuni anni di stop a causa del- per attivare e testare il ... Covid, Ilaria Capua: «Ondata autunno Senza vaccino immunità cala, ci saranno casi e morti» Esiste il rischio di altre ondate Covid in questo autunno ... anche con qualcuno che morirà». Così Ilaria Capua, virologa e direttrice del Centro One Health all'Università della Florida, ospite di 'Un ...(Adnkronos) – Sono 1.384 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 ottobre in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra un morto. Secondo i dati giornalieri relativi all’epide ...