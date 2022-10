Covid | Floridia | “Le scuole devono restare aperte Non perdiamo le esperienze della DaD | potrebbero esserci utili” VIDEO

Orizzonte Scuola

Precari, concorsi, aumenti di stipendio di docenti e Ata. E poi ancora: il, il nuovo Governo e la riforma dei cicli scolastici. Sono i temi al centro della video intervista a Barbara, sottosegretaria all'Istruzione in uscita. La video intervista, in diretta su ...... autisti di bus, ecc che vengono di nuovo dichiarati inidonei, a causa della circolazione del... Resta Barbara, la grillina cui si deve quello che per la prima volta estese la tutela dei ... Dal precariato all’aumento di stipendio dei docenti: A tu per tu con Barbara Floridia [RIVEDI LA DIRETTA] Precari, concorsi, aumenti di stipendio di docenti e Ata. E poi ancora: il covid, il nuovo Governo e la riforma dei cicli scolastici. Sono i temi al centro della video intervista a Barbara Floridia, s ...“Nel programma di Fdi c’è la tutela, mo’ ce la dovete dare”. Fragili d’accordo, mica scemi. Tra le categorie sociali che navigano a vista tra covid e crisi spicca quella dei lavoratori affetti da pato ...