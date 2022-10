Così Samsung ha reinventato l' OLED con il nuovo TV Samsung OLED 4K S95B

(Di martedì 11 ottobre 2022) Grazie alla tecnologia Quantum Dot,ha creato un televisoretutto, capace di regalare neri perfetti e colori incredibilmente brillanti per il migliore effetto HDR. Mastupisce anche per design e suono....

HDblog

Tutti gli smartphoneTutti gli smartphone POCO / Xiaomi Tutti gli smartphone Google Pixel ... POCO X4 Pro 8GB/256GB super scontato,come il modello 6GB/128GB ! - 20% POCO F4 5G - ...... Smart TV 75" Serie QN90A, Neo QLED 4K UHD, Alexa integrato, DVB - T2 [Efficienza energetica classe E] 1849,00 Compra ora Mai in scontoforte prima d'ora i QLED! Ce ne sono molti ... Tizen OS sui primi Smart TV non Samsung entro fine anno, anche in Italia