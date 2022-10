(Di martedì 11 ottobre 2022) Grazie alla tecnologia Quantum Dot,ha creato un televisoretutto, capace di regalare neri perfetti e colori incredibilmente brillanti per il migliore effetto HDR. Mastupisce anche per design e suono....

DDay.it

...articoliinteressante e disponibile a un prezzo davvero in ribasso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora in promozione per il Prime Day ! La scheda micro SD...Galaxy S22 Ultra 5G 1.379,00 Compra ora Huawei MateBook 14 Laptop Per l'università oppure ... il possessore è in grado di controllarne lo stato di carica ,da avere sempre la situazione ... Così Samsung ha reinventato l'OLED con il nuovo TV Samsung OLED 4K S95B