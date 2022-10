Cosa aspettarsi dall’Italia al Mondiale di rugby femminile

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 11 ottobre 2022) La nona edizione della coppa del mondo di, partita sabato 8 ottobre in Nuova Zelanda con il primo turno dei tre gironi di qualificazione, è un momento di passaggio cruciale per un movimento che sta compiendo una transizione quasi obbligata verso il professionismo. Il divario esistente oggi fra l’Inghilterra e il resto del mondo è già infatti molto ampio e aggiungere ulteriore distanza rischierebbe di minare la competitività di un settore rugbistico che sta crescendo in maniera esponenziale per quanto riguarda atlete tesserate, numero di club, appassionati, copertura mediatica e sponsorizzazioni. L’accelerazione inglese, testimoniata anche dalla vittoria schiacciasassi, 84 a 19, contro le Fiji nel primo match di Coppa del Mondo, ha in un certo senso obbligato gran parte delle federazioni a lavorare sul fronte dei contratti. Questo ...