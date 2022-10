Corriere dello Sport – “Mbappé vuole lasciare il Psg a gennaio” E Petit lo attacca

Leggi su justcalcio

(Di martedì 11 ottobre 2022) 2022-10-11 19:37:15 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: ROMA – “Kylianlasciate il Psg a”. Ne sono sicuri in Spagna, dove ‘Marca’ conferma l’indiscrezione lanciata da ‘Rmc’ e spiega come “la relazione tra il calciatore e il club si è definitivamente rotta”. Si riapre così una ‘telenovela’ che sembrava essersi chiusa in estate, quando il 23ennente (corteggiato dal Real Madrid e dal Liverpool ma ‘pressato’ e convinto a restare anche dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron) decise di rinnovare il contratto con i parigini. Guarda la gallery Calciatori più preziosi, Serie A “quasi” assente: la Top 20 I motivi della rottura Ma cosa è cambiato in pochi mesi? ...