Corriere dello Sport – ecco perché non è stato scelto De Rossi

(Di martedì 11 ottobre 2022) 2022-10-05 13:57:20 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: GENOVA – Dejan Stankovic sarà il nuovo tecnico della Sampdoria: imminente l’annuncio da parte del club blucerchiato per il dopo-Giampaolo. L’ex Inter e Lazio ha infatti superato la concorrenza, da una parte di Claudio Ranieri, che ha poi fatto un passo indietro, e poi soprattutto dell’altro “papabile” Daniele De. Quest’ultimo infatti sarebbe stata una soluzione particolarmente gradita da parte del CdA e anche da parte di chi gestisce la parte tecnica del club ma poi sarebbeStankovic il nome che ha messo tutti d’accordo. Dopo un inizio da dimenticare, con 2 punti in 8 giornate, Stankovic è considerato l’uomo giusto per risollevare il morale blucerchiato. E nella sua scelta potrebbe anche aver influito il benestare da parte di Ferrero ...

FIRENZE - "La Fiorentina ha avuto i palloni per pareggiare, ma abbiamo sofferto con umiltà. Una partita post Europa si è fatta sentire e loro sono calati più di noi perché dovevano rimontare. Il ...ROMA - Spi rito da leader e istinto da attaccante. Segnare non è il suo compito principale, lo svolge lo stesso con una regolarità impressionante. Ci ha messo 8 giornate per timbrare il cartellino in ...Di seguito tutte le informazioni su orari, canale, date, durata del programma, cast e tanto altro.