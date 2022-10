Copenaghen-Manchester City | Mahrez sbaglia il rigore Poi Gomez espulso VIDEO

(Di martedì 11 ottobre 2022) Anche per ilci sono le giornate storte. E quella contro ilpotrebbe diventarla. Sul risultato di 0-0, nel match della quarta giornata della fase a gironi di Champions League, Riyadhato il calcio didel vantaggio. Non è finita qui: poco dopo Sergiha ricevuto un cartellino rosso diretto per aver impedito una chiara occasione da gol. Si complica la strada dei Citizens. SportFace.

La partitaCity di Mercoledì 11 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quarta giornata di Champions League ...In campo Maccabi Haifa - Juventus 1 - 0 DIRETTA eCity 0 - 0 DIRETTA AGOL CANCELLATO DAL VAR: Rodri (City) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.. MACCABI HAIFA - Juventus 1 - 0 al 7'! ...Anche per il Manchester City ci sono le giornate storte. E quella contro il Copenaghen potrebbe diventarla. Sul risultato di 0-0, nel match della quarta giornata della fase a gironi di Champions ...Martedì 11 ottobre alle 18:45 prenderà il via la quarta giornata di Champions League. Ad aprire le danze ci penseranno Copenaghen e Manchester City pronte a darsi battaglia allo Stadio Parken. I ...