Copenaghen-Manchester City | le formazioni ufficiali | fuori Haaland | c'è Alvarez

Gruppo G : ore 18.45City e ore 21 Borussia Dortmund - Siviglia. Gruppo H : ore 21 Psg - Benfica.... che ci proporrà alle ore 21.00 Shakhtar Donetsk Real Madrid e Celtic Lipsia; appuntamento invece diversificato nel girone G, che inizierà alle ore 18.45 conCity per poi ...Il Manchester City sfida il Copenaghen in Champions League e la domanda sorge spontanea: quanti gol segnerà HaalandLe formazioni ufficiali di Copenaghen-Manchester City, match valido per la fase a gironi di Champions League 2022/2023.