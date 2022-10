Cop27 | la conferenza sul clima schiacciata tra crisi energetica e la surreale sponsorizzazione di Coca cola Impegni al palo su emissioni e fondi

(Di martedì 11 ottobre 2022) La prossimadelle Nazioni Unite sui cambiamentitici, la Cop 27, si terrà tra circa un mese a Sharm El Sheikh, in Egitto, e si fa davvero fatica a catturare dei segnali positivi. Certo, non aiuta ildi tensione con lae la corsa ai combustibili fossili di molti Paesi europei che si rifornivano dalla Russia. Ma le conseguenze del conflitto non sono l’unico problema. Resta irrisolto uno dei nodi principali, ossia la previsione di un fondo specifico per le perdite e i danni (Loss&Damage) dei Paesi più vulnerabili, causati dai cambiamentitici. Un fondo attraverso il quale le economie più ricche, storicamente i maggiori emettitori di gas serra, aiutino le nazioni più povere. Una richiesta chiara a cui non rispondono neppure le proposte che ...

... le nazioni caraibiche si uniranno per chiedere il risarcimento delle perdite e dei danni per l'impatto dei cambiamenti climatici durante la prossimasul clima dell'ONU, lache si ...La Coca Cola sponsor allaForte indignazione e tanta amara ironia a seguito dell'accordo di sponsorizzazione tra ladelle Nazioni Unite sul clima di quest'anno e la Coca - Cola. ... Cop27, la conferenza sul clima schiacciata tra crisi energetica e la surreale sponsorizzazione di Coca cola Deploro il fatto che, con l’avvicinarsi della data della COP27, la Conferenza sul clima, il mondo stia tornando indietro, aumentando le proprie emissioni di gas serra. Spero che la COP27 veda ...prima della 27esima Conferenza della parti Unfccc che si terrà a Sharm el-Sheikh in Egitto. I contadini hanno dispiegato lo striscione “To climate polluters: pay up for loss & damage” in ...