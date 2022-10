Conte riunisce gli eletti M5s e insiste sul negoziato tra Russia e Ucraina A Meloni | «Abbandoni le derive antidemocratiche»

Leggi su open.online

(Di martedì 11 ottobre 2022) Qualche invettiva contro gli ex alleati del Partito democratico, un paio di assicurazioni sulla difesa del Reddito di cittadinanza dagli scranni dell’opposizione, un attacco a Carlo Calenda. I deputati e senatori del Movimento 5 stellealle scorse politiche del 25 settembre si riuniscono per la prima volta nell’Auletta dei gruppi di Montecitorio. Arrivano alla spicciolata intorno a mezzogiorno dell’11 ottobre e, tra loro, c’è anche qualche parlamentare non ricandidato, come Paola Taverna e Vito Crimi. «Opposizione comune con il Pd? Aspettiamo che passino dallo stato gassoso a quello più solido», afferma la senatrice Alessandra Maiorino, divincolandosi tra i giornalisti. «Tardiva l’apertura di Letta. Con questo Pd non trattiamo – scrive su Twitter Alessandra Todde, vicepresidente del partito -. Calenda dice che non parteciperà alla manifestazione per la pace? Mi ...