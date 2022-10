Agenzia ANSA

Lo spiega Ercole Botto Poala, presidente diportavoce delle richieste della Federazione al futuro Governo. "Abbiamo 5 urgenze, temi determinanti per il Paese: energia, integrazione ...Imprenditore napoletano, è stato presidente didal 2000 al 2004. Sondato, avrebbe ... Consigli24 I migliori consigli su prodotti di tecnologia,, casa, cucina e tempo libero Scopri di ... Confindustria Moda, 5 urgenze, lavoriamoci con nuovo Governo - Economia Il settore moda, che post Covid ha dimostrato di poter essere il traino dell'economia italiana, deve fare i conti con "gli impatti drammatici del boom dei costi di energia e materie prime", per non so ...La kermesse di riferimento per i mercati dell’Asia centrale, con 60 brand espositori di made in Italy, chiude con una crescita significativa di presenze (+30%), in primis dall’Uzbekistan. Focus sul se ...