Confartigianato | dal digitale nuove opportunità per le imprese - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Presentata la nuova partnership tra l'associazione di categoria e Officina Agile: Digitalizzazione, sostenibilità e finanza agevolata i pilastri di una collaborazione di cui beneficeranno 5mila ...La Kid Design Week infatti , partendosegno grafico infantile visto non solo come un'attività ... Adi Associazione per il Disegno Industriale,, Slow Food Umbria, Alir e AIB Umbria, ... Confartigianato, dal digitale nuove opportunità per le imprese 3' di lettura 11/10/2022 - Ripartire dalle piccole imprese che rappresentano il 99,4 % del tessuto produttivo delle Marche. Ma ci sono le incognite e le contraddizioni di un “mondo nuovo”, scosso dagl ...Presentata la nuova partnership tra l'associazione di categoria e Officina Agile: Digitalizzazione, sostenibilità e finanza agevolata i pilastri di una collaborazione di cui beneficeranno 5mila impres ...