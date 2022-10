Concorso Ispettorato Lavoro | 1249 assunzioni | diario prove suppletive

(Di martedì 11 ottobre 2022) *aggiornamento del 11/10/2022: sul sito del Formez è stato reso noto il calendario delledeldel, indetto nel 2021 per l’assunzione diunità di personale. Lesi terranno in data 27 ottobre 2022 a Roma, presso la Nuova Fiera di Roma, via Portuense, 1645, per i profili di seguito indicati :– Profilo Ispettore Tecnico (Codice ISP) – sessione unica ore 9,00– Profilo Funzionario Socio Statistico Economico (Codice STAT) – sessione unica ore 12,00– Profilo Funzionario Area Informatica (Codice INF) – sessione unica ore 15,00 La prova suppletiva è riservata ai soli candidati regolarmente iscritti alche in concomitanza della data di convocazione delledei ...

