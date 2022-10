Con questa carta puoi prelevare contanti direttamente al supermercato | ecco di quale si tratta

Leggi su computermagazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) Unamolto speciale ci permetterebbe di poteralin qualunque momento, e soprattutto senza nessun limite imposto. Certamente è una innovazione che lascia tutti a bocca aperta per il semplice fatto che non se ne sia mai vista una così, ma ciò che ci chiediamo è altro: come funziona nello specifico, e diimpostazione interessante stiamo parlando? N26 stupisce tutti ancora una volta – Computermagazine.itE’ possibiledai supermercati? In un ipotetico scenario molte persone vorrebbero depositare del denaro contante sul loro conto corrente. Per cui decidono di uscire, recandosi nella filiale più vicina e mettendosi in fila allo sportello nel frattempo che aspettano il loro turno, ma la speranza che la coda ...