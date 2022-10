Con Kiev finché sarà necessario Il G7 compatto con Zelensky

Leggi su formiche

(Di martedì 11 ottobre 2022) È stato Joe Biden il primo dei Sette a parlare, con un tweet, dopo la riunione straordinaria del G7, durata poco più di un’ora e mezza, con la partecipazione del leader ucraino Volodymyr. Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito il “nostro impegno incrollabile afla Russia risponda della sua guerra e a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo”. LA DICHIARAZIONE COMUNE I leader hanno condannato i recenti attacchi missilistici russi contro le città e le infrastrutture civili in Ucraina, ribadito il non riconoscimento dei referendum “farsa” e rigettato “inequivocabilmente” l’annessione “illegale” delle quattro regioni dell’Ucraina (Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kershon) “oltre alla Repubblica autonomia della Crimea e della città di Sebastopoli”. Inoltre, hanno accusato la Bielorussia, che ha “permesso la guerra ...