Come addobbare casa per Halloween | le decorazioni fai da te

Leggi su dilei

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il momento più “spaventoso” dell’anno merita unaa tema:anche in Italia sta diventando sempre di più un appuntamento imperdibile e così, proprionei Paesi anglosassoni dove l’abitazione si trasforma in occasione di Ognissanti, anche da noi le case si addobbano in attesa della notte più “paurosa”. Ed è il momento perfetto per mettere alla prova le proprie capacità creative realizzando da soli le. Un “do it yourself” in piena regola che diventa ancora più divertente se si hanno dei bambini con cui condividere la preparazione degli addobbi. Parola d’ordine: fantasia, perché non serve acquistare tutto già fatto se si ha voglia e tempo di sperimentare e lasciare spazio alla propria creatività! Tantefai da te perla ...