Colpita da un malore improvviso | Giovanna | 44 anni | muore sotto gli occhi dei suoi alunni

La maestra, 44 anni,da unimprovviso, è caduta forse già senza vita dinanzi ai bambini della sua classe. Poco prima di accasciarsi aveva salutato un collega che, vedendola perdere i ...Una donna di 72 anni ha avuto unmentre stava percorrendo i sentieri sopra Lierna in compagnia di un'altra persona. I tecnici giunti sul posto con il mezzo fuoristrada hanno prestato le prime ...Prima i tentativi di rianimazione di un collega, poi quelli dei soccorritori. Ma per Giovanna Fabrica, 44 anni, maestra alla primaria Carlo Ederle di Villa Bartolomea (Verona), non c’è stato nulla da ...Aveva appena terminato una delle lezioni del pomeriggio, quando si è sentita male: colpita da un malore improvviso, Giovanna Fabrica – maestra elementare originaria di Naro, nell’Agrigentino – è morta ...