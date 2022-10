Cinque squalificati in A | Salernitana multata di 13 mila euro

Fra i calciatori espulsi sono statiper una giornata e multati di 5 mila euro Federico Ceccherini (Verona), per "avere, al 50' st, durante l'interruzione dovuta all'invasione di campo da ...Si tratta di Ceccherini, Radovanovic, Hjulmand, Amrabat, Hateboer. MILANO - Sono, tutti per un turno, i calciatoriin serie A dal giudice sportivo dopo le gare dell'ultimo turno. Si tratta di Ceccherini (Verona), Radovanovic (Salernitana), Hjulmand (Lecce), ...Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 9/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputate nell'ultimo week-end, ha multato di 10 mila euro la Salerni ...Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 9/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputate nell'ultimo week-end, ha multato di 10 mila euro la Salerni ...