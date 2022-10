Agenzia ANSA

Anche laesprime "preoccupazione" per gli ultimi sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, ... "Siamoper l'evoluzione della situazione e invitiamo le parti interessate a risolvere ...Laesprime "preoccupazione" per gli ultimi sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, che hanno ... "Siamoper l'evoluzione della situazione e invitiamo le parti interessate a ... Cina: "Preoccupati per l'evoluzione della situazione ucraina" - Mondo La Cina esprime 'preoccupazione' per gli ultimi sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina, che hanno visto le truppe di Mosca lanciare ..."Siamo preoccupati per l'evoluzione della situazione ... senza esprimere condanne specifiche. La Cina, ha aggiunto, "è disposta a collaborare con la comunità internazionale per continuare ...