Ciclismo su pista | Mondiali 2022 | calendario | programma | orari | diretta tv e streaming

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ile ilcompleto deidisu, di scena al velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines di Parigi dal 12 al 16 ottobre. Grande attesa per l’Italia, che vuole confermarsi ai vertici della disciplina con una spedizione che include il fresco recordman dell’ora Filippo Ganna e il quartetto che proprio con il piemontese si è laureato campione olimpico lo scorso anno. Anche al femminile la nostra nazionale cercherà di essere protagonista, con un gruppo guidato da Elisa Balsamo e Letizia Paternoster. Andiamo a scoprire di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la rassegna iridata.SU: I CONVOCATI DELL’ITALIA, ...

Quali saranno invece i rivali di Ganna e compagni A Tokyo indimenticabile la rimonta sulla Danimarca che è stata battuta di pochissimo nell'ultimo giro. I danesi restano uno spauracchio, anche se ...Nel secondo giorno è lecito aspettarsi l'Italia grande protagonista . Sarà infatti il giorno dedicato agli Inseguimenti a squadre. Il quartetto maschile si presenta come Campione di tutto, dalle ...Filippo Ganna è semplicemente straordinario. Dopo il r ecord dell’ora (56,792 chilometri) stabilito sabato scorso a Grenchen, in ...Vincere impone di vincere e dopo il nuovo primato dell’Ora di 56,792 chilometri stabilito sabato a Grenchen, Filippo Ganna torna subito in pista per i Mondiali in diretta su Eurosport 1 e discovery+.