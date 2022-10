Ciclismo su pista | le avversarie dell’Italia nell’inseguimento a squadre La Francia fa paura

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) Da Roubaix a Saint-Quentin-en-Yvelines: si resta in, un anno dopo, per i Mondiali disu. L’Italia punta nuovamente a dar spettacolo, come accaduto nel 2021: una delle discipline più attese non può che essere quella che ha più emozionato nella stagione precedente, l’inseguimento aal maschile. Gli azzurri l’anno scorso si sono laureati nel giro di pochi mesi prima campioni olimpici, con l’impresa clamorosa in quel di Tokyo, poi si sono ripetuti, volando anche sul tetto del mondo, con una doppietta davvero storica. Cambieranno di poco gli interpreti nel velodromo transalpino: Filippo Ganna, Simone Consonni e Jonathan Milan dovrebbero essere ancora le certezze della squadra tricolore. Da capire invece chi sarà il quarto vagone del trenino, con una vasta scelta per Marco Villa. Quali saranno ...