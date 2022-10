Ciclismo | Giro del Veneto 2022 | l’Italia ci proverà con diversi corridori | attenzione alla seconda parte del percorso

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) Si svolgerà domani l’85ma edizione deldel, ovvero l’evento che darà il via al Ride The Dreamland(le altre corse saranno la Serenissima Gravel il 14 ottobre, ilGO il 15 ottobre e laClassic il 16 ottobre). Si partirà da Padova e si arriverà, dopo 159,8 km, a Vicenza. Nei primi 80 chilometri di questa edizione non ci saranno particolari insidie, poi si affronteranno in rapida successione gli strappi di Ca’ Lerna (1,8 km al 7,3%), Bocca d’Ansiesa (1,5 km al 5,8%) e Perarolo (4,2 km al 3,6%). Dopo aver superato queste tre salite, si passerà per la prima volta da Arcugnano (2,8 km al 4,4%). In seguito si entrerà nel circuito finale di 21,5 km che andrà ripetuto per due volte e che avrà al suo interno ancora l’Arcugnano. L’arrivo sarà poi in pianura. Nella scorsa stagione il ...