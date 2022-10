Ci sono Gabbia e Diaz | out Pobega | le ufficiali di Milan-Chelsea

(Di martedì 11 ottobre 2022)- Dopo la gara della Juventus, giocata alle ore 18:55, ora è il turno delin campo contro ildi Graham Potter. Dopo la vittoria nella gara contro la Juventus, ilvuole rivendicare il duro K.O, rifilato dagli inglesi delallo Stamford Bridge. Gli uomini di Pioli devo collezionare almeno un punto per rimanere vivi nel girone. Le formazioni: Ancora tanti infortuni in casa rossonera che deve ancora fare a meno di Maignan, Calabria e Saelemakers fino al 2023. Dalla porta Pioli da spazio ancora a Tatarasanu, in difesa senza il terzino italiano: spazio acon Kalulu e Tomori. A completare il reparto dentro Theo Hernandez, ritorna anche lui in Champions dopo lo stop muscolare. A centrocampo confermati ...

Calciomercato.com

Nongli sguardi a decretarlo, bensì i numeri. A incoronarla la più bella tra le belle, infatti,... 'Non si può imprigionare la bellezza in unadi numeri - dice l'attrice Benedicta Boccoli, ...In attacco ciGiroud, Brahim Diaz e Leao. Potter punta in avanti su Aubameyang, con Sterling e ... 34' pt Aubameyang MILAN (4 - 3 - 3): Ttruanu, Kalulu,, Tomori, Hernández (35' st Ballo - ... Milan-Chelsea, le formazioni ufficiali: Gabbia e Krunic dal 1', c'è Jorginho Rossoneri per reagire alla sconfitta di una settimana fa a Londra e sorpassare gli inglesi in un girone apertissimo ...