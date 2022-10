Christillin | «Allegri è vincolato alla panchina Juve dalla situazione finanziaria»

(Di martedì 11 ottobre 2022) Calcio e Finanza riporta le parole di Evelina, membro Uefa del Consiglio Fifa. Ieri sera ha partecipatopuntata di Pressing in onda su Italia 1. Ha parlato anche dellantus, di cui è tifosa. «I risultati in campo si vedono e quelli fuori dal campo, vale a dire i bilanci, altrettanto. Perché ci sono 254 milioni di passivo. Se prendiamo ladei bilanci dellantus dal 2018 in poi, si è partiti da un passivo di 19 milioni, poi si è passati a 40 milioni, poi a 90, poi a 210 e infine a 254 milioni. Anche quel fatto lì preoccupa». Laha commentato l’impatto dell’operazione Cristiano Ronaldo sul bilancio: «Forse anche un po’, però, Ronaldo il suo l’ha fatto. È stato fatto un errore di valutazione, attribuendogli troppe responsabilità, pensando che ...

