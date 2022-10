Choc a scuola | malore improvviso | la maestra Giovanna muore davanti agli alunni Aveva 44 anni

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dramma e sgomento a Verona.Fabrica,di 44, è morta improvvisamenteai suoi. Una notizia che ha sconvolto l’intero istituto scolastico Carlo Ederle di Villa Bartolomea. Stando a quanto riferito dal sito L’Arena, l’insegnanteappena finito di lavorare in classe e stava salutando il collega che stava per prenderle il suo posto, quando è stramazzata al suolo e ha perso immediatamente conoscenza. La caduta è avvenuta tra la cattedra e i banchi, posizionati in prima fila nell’aula. Alla scena hanno assistito sia i bambini che l’altro maestro, il quale è prontamente intervenuto per provare a salvarle la vita. Ma Verona è poi rimasta sotto, quando si è saputo cheFabrica, amatissima ...

... con le parole del suo vice Di Maio, un "programmaalla Trump: meno tasse alle imprese", anzi "... il rilancio della sanità, della, dei servizi, dell'amministrazione. Da anni il Censis ...Non senza richiamare nel frattempo l'attenzione dei bidelli e di altri insegnanti perché portassero al più presto in aula il defibrillatore in dotazione allaed accompagnassero fuori i bambini.A nulla sono serviti i tentativi dell’insegnante di italiano di rianimare la collega. La dirigente scolastica ha previsto un supporto psicologico per gli studenti ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-8f81d9cb-f67-c6fa-df46-48b4ff86c55 ...