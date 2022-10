Chiara Ferragni incanta Milano | il primo piano lascia senza parole

(Di martedì 11 ottobre 2022). L’influencer mostra l’outfit del giorno ei fan: eleganzatempoè sicuramente una delle donne più “corteggiate” del web. I più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Passati i problemi di salute per Beatrice Valli ora è il momento di concentrarsi solo sulle notizie positive. E oggi per lei e il marito Marco Fantini ne è arrivata una veramente grande di news: ...Il video su Tik Tok Non è una novità, i fan sono abituati ai contenuti pubblicati dasu , molti dei quali riguardano storie inediti sul rapporto tra marito e moglie . Nell'ultimo ...Chiara Ferragni incanta Milano. L'influencer mostra l'outfit del giorno e lascia i fan senza parole: eleganza senza tempo ...A sancire definitivamente la sua riconoscibilità, anche nell'era del 2.0, è stata la regina della comunicazione digitale, Chiara Ferragni, che ha di recente postato alcune stories direttamente dal ...