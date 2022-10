Chi saranno i Presidenti di Camera e Senato? Come vengono eletti e i possibili nomi

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ormai è questione di settimane. Il nuovo Parlamento è a un passo dalla definitiva formazione della sua fisioa definitiva per questo nuovo mandato. Tutto questo, a poco meno di 20 giorni dalle fatidiche ultime elezioni. La vittoria, ormai ne sono tutti consapevoli, è andata al centrodestra, la coalizione che occuperà la maggior parte delle sedute di Montecitorio e di Palazzo Madama e che, di conseguenza, potrà eleggere i relatividella camere. Cariche non da poco, infatti, ricordiamolo, si tratta rispettivamente di seconda e terza carica dello Stato. Lasceranno i loro ruoli, dunque, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Realisticamente parlandodi centrodestra i loro successori. La trattativa interna al centrodestra Nel dettaglio, un deputato ed unre di Lega e Forza Italia. ...

Fanpage.it

è il generale russo voluto da Putin Lo scorso sabato il Ministero della Difesa russo aveva ... aggiungendo: 'Temo che le sue manicompletamente ricoperte di sangue ucraino'. Classe 1966 e ...L'indipendenza totale è prevista nella seconda metà 2024, sostanzialmente quandopiazzati i ... Agli chiede, invece, se continuerà a fare politica la risposta è netta: "C'è un tempo per i ... Chi saranno i presidenti di Camera e Senato del nuovo Parlamento: i possibili nomi e come vengono eletti Difficile anche fare una fotocopia, intorno a Piazza Tienanmen: ai negozianti che forniscono questo servizio è stato detto di stare bene attenti a chi lo richiede. In occasione dei congressi e delle ...Ormai è questione di settimane. Il nuovo Parlamento è a un passo dalla definitiva formazione della sua fisionomia definitiva per questo nuovo mandato. Tutto questo, a poco meno di 20 giorni dalle fati ...