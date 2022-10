Globalist.it

Una bandiera della sinistra radicale internazionale, soprattutto dopo aver rotto con Tsipras .Varoufakis , nato nel 1961 nella città di Atene, è uno degli economisti greci più influenti. È ......... per tutti i suoi ammiratori, grandi e piccoli, e perancora non lo conosce. Per due mesi la ... il movimento fondato daVaroufakis, e collabora online con l'artista Ai Weiwei. Nel 2019 ha ... Chi è Yanis Varoufakis, l’economista greco icona della sinistra radicale Yanis Varoufakis, nato nel 1961 nella città di Atene, è uno degli economisti greci più influenti. È soprattutto un uomo poliedrico, in quanto economista, scrittore, blogger, professore e professore un ...