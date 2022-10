Chi è l’avversaria dell’Italia in semifinale ai Mondiali di volley femminile? Il conto in sospeso con il Brasile di Gabi

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) L’Italia affronterà ilnelladei2022 di. Le Campionesse d’Europa hanna liquidato la Cina per 3-1 e se la dovranno vedere contro le vicecampionesse olimpiche, che hanno rimontato da 0-2 contro il Giappone. L’appuntamento è per venerdì 13 ottobre (ore 20.00) ad Apeldoorn (Paesi Bassi), per un’imperdibile sfida che mette in palio l’accesso all’atto conclusivo della rassegna iridata, da disputare contro la vincente di USA-Serbia. Si preannuncia un confronto decisamente vibrante ed equilibrato, sulla carta aperto a ogni risultato. Le due squadre si sono fronteggiate settimana scorsa nella seconda fase a gironi, quando ilsi impose ai vantaggi del tie-break. Le azzurre hanno invece vinto per 3-0 la finale della Nations League andata in ...