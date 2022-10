Chi è Dr Pogo l' uomo che ha creato il partito della Birra e lo ha fatto trionfare in Austria

(Di martedì 11 ottobre 2022) Alto, magro, occhiali da sole, capelli lunghi e tatuaggi da rockettaro, piercing al naso, una cadenza dialettale viennese e un sorriso perenne . E' Dominik Wlazny, in arte Dr. Marco, il volto ...

ama la provocazione, come dimostra la sua promessa elettorale di una fontana pubblica con la ...scrolla il sito della Bierpartei scopre che i temi sono ben meno alcolici e toccano la pace ...... Marco(all'anagrafe Dominik Wlazny) ha raggiunto l'8,4 per cento delle preferenze. Il programma Al grido di 'Vivi e lascia vivere (trannebeve la radler)', il partito ' birrocratico' , ...Alto, magro, occhiali da sole, capelli lunghi e tatuaggi da rockettaro, piercing al naso, una cadenza dialettale viennese e un sorriso perenne .Dominik Wlazny, in arte Dr. Marco Pogo, è il volto nuovo della politica austriaca. Alle presidenziali con l'8,4% dei consensi ha conquistato il podio, alle spalle del presidente Alexander Van der Bell ...