Chelsea | Thiago Silva | «Per lo scudetto ho tifato Milan Quest’anno…»

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il difensore centrale dei blues ha parlato della sua ex squadra prima del match di Champions League di stasera, difensore centrale del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di stasera di Champions League contro il. Di seguito le sue dichiarazioni in merito. SULLA PARTITA – «Emozione particolare, anche se è una partita come le altre. Non è una partita normale per me, ma sono orgoglioso per quello che ho fatto qua. Domani cercherò di giocare il meglio possibile per provare a vincere. So la difficoltà che ci sarà domani». SU MALDINI E IBRAHIMOVIC – «Sono contento per loro due, meno per Ibra che è infortunato al ginocchio. Lui ha un fisico stupendo e non è semplice tornare. Non lo vedo da tanto, mentre Maldini l’ho salutato a Londra. A Ibra chiederò una maglia ...

