Chelsea | Psg e Barcellona alla finestra per Kanté | ma lui vuole restare

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tutti pazzi per il centrocampista delN’Golo. Secondo la stampa spagnola (in particolare per El Chiringuito) e quella francese (Le 10Sport) il campione del mondo è cercato dae Psg, essendo anche in scadenza di contratto. Il francese farebbe gola a Xavi, per sostituire Sergio Busquets, mentre a Parigi andrebbe in una squadra da sogno. Secondo però Le 10Sport,vorrebbe semplicemente rinnovare con ile rimane all’ombra di Stamford Bridge. SportFace.

Tuttosport

Il, avversario di questa sera del Milan, anche se gli inglesi hanno già opzionato Nkunku per la prossima stagione. Ma anche del, che potrebbe azzardare un'offerta a breve. I francesi, ...Ilha individuato in Rafa Leao il successore di Messi: per lui i transalpini sono pronti a fare un'offerta da 150 milioni al Milan Non solo il: su Rafael Leao piomba anche il. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Luis Campos, ds del club francese, conosce il calciatore dai tempi del Lille, che nel 2018, con ... Milan ko, tris del Chelsea. Pari tra Psg e Benfica, Haaland scatenato In Francia, secondo quanto riferito da Tuttosport, continuano a girare da giorni notizie sul forte interesse della squadra parigina per Rafael Leao. In ...Leao sogna di vincere la Champions: vorrebbe riuscirci col Milan. Il portoghese è concentrato sull’obiettivo Come scrive il Corriere dello Sport, nonostante le voci di mercato su Chelsea, Manchester C ...