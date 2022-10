Chelsea | Jorginho | 'Rosso a Tomori esagerato | ma il rigore c'è Milan pericoloso anche in dieci'

... il Milan non riesce a prendersi la rivincita suled è costretto ad un altro pesante ko in Champions League. A San Siro finisce 2 - 0 per i blues grazie al rigore die al sigillo di ...Vince il2 - 0 grazie al rigore trasformato da(sotto gli occhi del ct Roberto Mancini, presente in tribuna) e al raddoppio di Aubameyang, ben servito da Mount. Adesso i rossoneri in ...Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Tv Luna nel corso della trasmissione ‘Il salotto del calcio’ ...Chelsea bestia nera del Milan ... Risultato, Milan da subito in dieci uomini e rigore che Jorginho trasforma. Nella seconda frazione, al 60esimo grande occasione per i rossoneri: Leao sfugge a James e ...