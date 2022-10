Che Tempo che Fa | Burioni con il Covid | «Avevo appena fatto la quarta dose» Il web si scatena

(Di martedì 11 ottobre 2022) Con l’arrivo dell’autunno iltorna a spaventare. I contagi aumentano e Fabio Fazio decide di affrontare l’argomento con il virologo Roberto. Ma il collegamento è solo telefonico. Il motivo? Anche il virologo, come Filippa Lagerback, è positivo al Coronavirus. «Ho preso il» In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 34.444 nuovi casi dia fronte di 170.238 tamponi effettuati e a Cheche fa, Fabio Fazio decide di affrontare l’argomento. «Erano due anni e mezzo che ilmi aspettava e adesso mi ha colpito», racconta Robertoin apertura. Per poi iniziare a parlare dell’importanza del vaccino che gli permette di essere in collegamento con il programma televisivo di Rai 3 e non in ospedale. Il vaccino, secondo quanto ...

Meteo Toscana

'Tali piani non sono noti nel governo', riferisce Il Giornale,affermala nazione tedesca stia facendo impazzire l'Ue. In caso di aperture contro la crisi l'intenzione di Berlino è comunque ...Ciòconta ècon questa mossa il segretario intende ricompattare un partito sedotto dalla leadership contiana. Un tentativoperaltro sta mettendo in atto anche il governatore campano ... Che tempo farà domani – meteo Toscana Lo ricordo sempre per la tranquillità dei soliti con l’elmetto in testa che passano il tempo a spiegarci chi è l’aggredito e l’aggressore, come se non fosse ben chiaro) In questi otto mesi di guerra è ...Pietro Manzi è stato nominato direttore sanitario dell'ospedale di Terni. Il suo incarico, sottoscritto dal numero uno del nosocomio Andrea Casciari, cesserà quando verrà costituita l'azienda ospedali ...