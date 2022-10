Che festa per il secondo anno di WEmbrace Sport! Gli sportivi presenti per Bebe Vio

Leggi su 361magazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) Per ilè andato in scena l’eventoall’Allianz Cloud di MilanoVio non si ferma mai, in pedana e fuori. L’azzurra paralitica della scherma per ilha dato vita a un evento unicoSport, andato in scena ieri sera all’Allianz Cloud. La manizione, che ha visto sfidarsi atleti normodotati e paralimpici, su discipline paralimpiche è stato organizzato dalla sportiva e dalla associazione, fondata nel 2009 dai genitori, Art4Sport. Una sorta di divertimento all’insegna però dell’inclusione e come si è augurato il presidente del CIP, Comitato paralimpico Italiano, Luca Pancalli, anche di riflessione. A fare gli onori di casa oltreVio i conduttori Lodovica Comello e Gianluca Gazzoli che ...