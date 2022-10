Champions | Cuadrado | voltare pagina presto | solo uniti ne usciamo

...la situazione senza particolari affanni e centra la prima vittoria in questa UEFALeague. ... Bakha Juventus : Szczsny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro;, Paredes, Rabiot, ..."Dobbiamo cercare di voltare pagina il più presto possibile. Solo uniti possono uscire da questa situazione": così, ai microfoni di Sky Sport, Juandopo la sconfotta della Juve in casa del Maccabi Haifa. "Fino a quando abbiamo una possibilità dobbiamo crederci fino alla fine, dando il massimo e vedere come va. L'allenatore - ha aggiunto ...Solo uniti possiamo uscire da questa situazione”. Lo ha dichiarato Juan Cuadrado ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta della Juve in Champions contro il Maccabi. "Rischio di restare fuori ...Solo uniti possono uscire da questa situazione": così, ai microfoni di Sky Sport, Juan Cuadrado dopo la sconfotta della Juve in casa del Maccabi Haifa. "Fino a quando abbiamo una possibilità dobbiamo ...