La Gazzetta dello Sport

Il Napoli quasi qualificato, il Milan e l'Inter in piena corsa, la Juve in affanno, ma in gioco. A metà della fase a gironi, con tre giornate da giocare, la Serie A insegue l'utopia di un pieno, un 4 ......i rossoneri di Pioli sono chiamati ad un risultato positivo per non rovinare il buon girone fin... valida per la quarta giornata diLeague, si giocherà a San Siro alle ore 21:00. Per ... Champions, qui si rifà l'Italia: ecco cosa aspettarci dalle nostre quattro Martedì di Champions League decisivo per Milan e Juventus. I rossoneri sono chiamati alla rivincita contro il Chelsea (partita in diretta alle 21 su Canale 5 e in streaming sul nostro sito) dopo il ...Martedì su Paramount+ torna la Champions League. Manchester City e Kobenhavn si affronteranno martedì 11 ottobre alle 12:45 ET al Parken come parte della fase a gironi della Champions League in corso.