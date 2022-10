Champions | Milan - Chelsea 0 - 2

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ilbatte il2 - 0 (2 - 0) in una partita del gruppo E diLeague. I gol, al 21' del primo tempo di Jorginho su rigore, al 34' del pt di Aubameyang.in 10 per espulsione di ...

I problemi, per unche comunque inizia la gara con impeto, vengono sempre dai due trequartisti, Sterling e Mount. È il prodotto dell'Academy dei Blues a rendersi protagonista dell'azione che ...Ad aprire la serata un rigore discusso fischiato per un fallo di Tomori (poi espulso) su Mount e trasformato da Jorginho. Di Aubameyang, al 33', il definitivo ...Di certo nelle ultime due bisognerà cercare di ottenere 6 punti che proietterebbero matematicamente la squadra di Pioli agli ottavi di finale di Champions League che mancano ormai da troppi anni, una ...Sul suo profilo twitter, l'ex arbitro e talent di DAZN Luca Marelli ha così commentato le decisioni arbitrali che hanno coinvolto le italiane in Champions League ... un rigore gigantesco su Cuadrado, ...